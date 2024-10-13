Altın Portakal Film Festivali'nde Mukadderat filmi en iyisi oldu

DHA

Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde kapanış töreni Cam Piramit’te düzenlendi.

Törende ödül alanlar büyük sevinç yaşadı. Törende ilk ödüller bu sene ilk defa düzenlenen ‘Sinema Okulları Öğrenci Filmleri’ kategorisindeki filmlere verildi.

Necmi Sancak’ın 'Ayşe' filmi 4ödül kazanarak geceye damga vururken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Binnur Kaya ve Nur Sürer’e verildi.

EN İYİ FİLM: MUKADDERAT

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Evcilik filmindeki rolünden dolayı Nejat İşler’e verildi. Törende kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı mesajlar da verildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film ödülü Mukadderat’a verildi. Filmin kadrosu ödülü almak için sahneye çıktı.