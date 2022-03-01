Anadolu Hisarı kültür merkezine dönüşecek

Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan ve 630 yıldır İstanbul Boğazı'nı süsleyen Anadolu Hisarı'nın, restorasyon tamamlandıktan sonra kent kültür merkezine dönüştürülmesi planlanıyor.

Namazgahı da kapsayan restorasyon çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesindeki İBB Miras ekipleri tarafından yürütülüyor.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, İstanbul'un fethinin ilk adımlarının 1390'da Anadolu Hisarı'nda atıldığını belirterek, "Hisar, uzunca bir süredir bakımsız ve kullanılmaz durumdaydı. 1930-1940'lı yıllardan itibaren kapsamlı bir restorasyon görmemiş ve tehlike oluşturan bir durumdaydı. 2021 Nisan ayı itibarıyla başlattığımız restorasyonla Hisar'ın depremdeki durumunu iyileştirecek güçlendirme çalışmalarını yaparak, konservasyon çalışmalarını da tamamlayarak, Hisar'ı yeniden İstanbullularla buluşturma hedefiyle yola çıktık. Rekor sayılabilecek bir sürede, restorasyon çalışmalarını büyük oranda toparladık. Yaz sonunda, Hisar'ı yeniden İstanbullularla kavuşturmuş olacağız." dedi.





"KÜLTÜR ALANI KAZANMIŞ OLACAĞIZ"

Hisarlar Müzesi başlığıyla hizmete girecek olan bölümün kültür sanat merkezine dönüşeceğini, Anadolu Hisarı'nın, konser, söyleşi, etkinlikler ve çağdaş sanat sergilerine ev sahipliği yapacağını kaydeden Özel, "İstanbul'a gelen turist, ziyaretçi ve İstanbullu, hem Anadolu hem Rumeli Hisarı'nı, Hisarın manevi ruhuyla, İstanbul'un fethinin ışığında gezmiş olacak. Böylece yeni bir kültür alanı kazanmış olacağız." açıklamasını yaptı.

"ZİYARETÇİLERİ KABUL EDECEĞİZ"

Oktay Özel, 1990'lı yıllarda iyi niyetli başlayan restorasyon çalışmalarındaki çimentolu müdahalelerin Hisar'a zarar verdiğinin altını çizerek, "Yaptığımız tetkiklerde, beklenen İstanbul depreminde Hisar, ne yazık ki ağır hasar alacak düzeydeydi. Alanında uzman bir bilim kuruluyla güçlendirme projelerini tamamladık ve Hisar'ı güçlendirmiş olduk. Aslında İstanbul'a kazandırılmış en önemli durum bu oldu. Anadolu Hisarı, beklenen İstanbul depreminden ayakta çıkacak ve herhangi bir can kaybı tehlikesine sebep olmayacak. Uzun yıllardır kullanılmayan Hisar, artık İstanbulluyla buluşmuş olacak ve müze fonksiyonuyla ziyaretçi alacak." diye konuştu.

