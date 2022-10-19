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    Ankara'da otizmli piyanistin performansı ayakta alkışlandı

    Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde doktora yapan otizmli piyanist Buğra Çankır'ın verdiği konser büyük ilgi topladı.
    • 19.10.2022 - 09:49
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    Ankara'da otizmli piyanistin performansı ayakta alkışlandı

    Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde doktora yapan otizmli piyanist Buğra Çankır, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cem'i Can Deliorman'ın yönettiği konserde, Bach'ın piyano konçertosunu seslendirdi.

    CSO Ada Ankara Mavi Salon'daki konserde, Çankır'a Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Orkestrası eşlik etti.

    Bach'ın 5 Numaralı Fa Minör Piyano Konçertosunu yorumlayan Çankır'ı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da izledi.

    Beğeniyle izlendi

    Büyük beğeniyle karşılanan Çankır'ı, aralarında Yanık ve Yavuz'un da bulunduğu izleyiciler uzun süre ayakta alkışladı. Çankır 3 kez bis yaparak, seyirciyi selamladı.

    AA'da yer alan habere göre; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ve konserin genel sanat yönetmeni Prof. Dr. Erhan Özden, özel yeteneğe sahip Çankır gibi bir öğrencinin üniversiteleri için şans olduğunu dile getirdi.

    Ankara da otizmli piyanistin performansı ayakta alkışlandı #1

    Ankara da otizmli piyanistin performansı ayakta alkışlandı #2

    "Büyük teşekkür babasına"

    Buğra Çankır'ı yetiştiren öğretmenleri kutlayan Özden, "En özel teşekkürümü de Buğra'nın babasına yapmak istiyorum. Buğra'nın yıllardır onu destekleyen kaya gibi, çınar gibi bir babası var" diye konuştu.

     

     


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