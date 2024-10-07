Antalya'da Seki Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 bin yıllık antik kentte, 12 ay boyunca kazı çalışmalarına devam ediliyor.
Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer'in başkanlığında 6 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarıyla görünür hale getirilen antik kent, yoğun çalışmalarla gece müzeciliğine hazırlanıyor.
Yerleşim alanındaki kazılarda gün yüzüne çıkarılan kentin merkezini oluşturan 250 metre uzunluğundaki Sütunlu Cadde ile çevresindeki tiyatro, meclis, hamam, altyapı sistemleri, işlikler, sarnıçlar ve Vaftiz isimli mağara, Syedra'da öne çıkan mekanlar arasında yer alıyor.
GECE ZİYARET EDİLEBİLECEK
Syedra'nın gece de ziyarete açılabilmesi için antik dönem cadde ve sokaklarında düzenleme yapıldı, makilik alanlar temizlendi. Işıklandırma çalışması yapıldıktan sonra antik kent, gece de ziyaret edilebilecek.
Ergürer;
"ONARIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORUZ"
"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde başlatılan 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamındaki çalışmalarımızı bu yıl karşılama alanları ve gezi güzergahı üzerinde yoğunlaştırdık. Kentin karşılama alanını yenilerken, gezi güzergahının da onarım çalışmalarını sürdürüyoruz."
diye konuştu.
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