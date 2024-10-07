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Antalya'da bulunan Syedra Antik Kenti gece müzeciliği için hazırlanıyor

Antalya'da bulunan Syedra Antik Kenti gece müzeciliği için hazırlanıyor Antalya'da birçok ören yeri ve müzelerde geçilen gece müzeciliği uygulamasının Syedra Antik Kenti'nde de başlatılması için hummalı çalışma yürütülüyor.