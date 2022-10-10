Antalya'daki Noel Baba Kilisesi'nde yeni buluntular

Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas'ın Demre'deki kilisesinde, Noel Baba'nın mezarının yeri ve ayak bastığı zemin bulundu.

Antalya'daki Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde yeni keşiflere rastlandı. Noel Baba'nın mezarının yeri ve ayak bastığı zemin ortaya çıktı.

Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığının, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğunu belirtildi.

Keşif ve bulgular

DHA'da yer alan habere göre; mezarının tam yeriyle ilgili şu ana kadar en önemli keşif ve bulgu olduğunu açıklayan Kurul Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, kazılarda da Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin döşemelerle mezarın olduğu belirlenen yerin üstünde Hz. İsa'nın freskinin ortaya çıkarıldığını söyledi.









Erken dönem kalıntısı

Eravşar, kilisenin, Orta Çağ döneminde denizin yükselmesiyle sular altında kalan Aziz Nikolaos'un psikopos olduğu erken dönem kilisesinin üzerine 7'nci- 8'inci yüzyılda yapıldığına dikkat çekti. Eravşar, yeni keşiflerin Aziz Nikolaos'un yaşadığı döneme ait alüvyonlar altında kalan erken dönem kilisesine ait olduğunu söyledi.









Restorasyon bu sene başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait anıt müze konumundaki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde projesi geçen yıllarda onaylanan restorasyonun bu sene başladığı belirtildi.









Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin

Aziz Nikolaos'un yaşadığı 3-4'üncü yüzyıldaki kilisenin Akdeniz'de suların yükselmesi ve alüvyonlarla kapsanması sonucu 7-8 metre gömülmesi sonrası şu anki kilisesinin 7'nci- 8'inci yüzyılda inşa edildiğine dikkat çeken Eravşar, ayak bastığı zemine ulaşıldığını açıkladı.





En önemli keşif

Eravşar, Kudüs'te Hz. İsa'nın çarmıha gerilip, mezar olarak konulduğu yerden göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndekine benzer mimarinin tespiti ve buradan yola çıkarak Aziz Nikolaos'un mezarının yeriyle ilgili şu ana kadar en önemli keşif ve bulguya ulaşıldığını da açıkladı.

