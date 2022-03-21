Aşık Veysel'in arşivi ilk kez torunu tarafından paylaşılacak

Gündüz Şatıroğlu, dedesinden kalan ses kayıtlarından mektuplara, günlüklerden telgraf notlarına dair geniş arşivi, "Aşık Veysel Yılı" olarak ilan edilen 2023'te kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu ve ismini de ünlü ozanın "Gidiyorum gündüz gece" dizesinden alan eğitimci ve editör Gündüz Şatıroğlu, dedesi Aşık Veysel'e dair geniş bir arşivi elinde bulunduruyor.

Şatıroğlu, babası Bahri Şatıroğlu'ndan kalan not, günlük, mektup, telgraf notu ve ses kayıtlarından yola çıkarak yaptığı çalışmayı, UNESCO tarafından "Aşık Veysel Yılı" olarak ilan edilen 2023'te paylaşmayı hedefliyor.

Gündüz Şatıroğlu, vefatının 49. yılında anılan Aşık Veysel'in halka mal olmuş, herkesin gönlünde taht kurmuş bir isim olduğunu, bu anlamda onun torunu olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Dedesiyle çok fazla yaşanmışlığının olmadığını ancak "gönül bağının" çok kuvvetli olduğunu belirten Şatıroğlu, şöyle konuştu:

"HERKESE MAL OLMUŞ BİR OZAN"

"Aşık Veysel gibi herkese mal olmuş bir değerin torunu olmak, hem sorumluluğuyla hem duygu yoğunluğuyla gerçekten çok da sözcüklerle anlatılabilecek bir şey değil. Hissettiklerim dedeyle bir halk aşığına hayranlık arasında gidip gelen terazinin iki kefesi gibi. Biri diğerinden daha ağır ya da hafif değil çünkü her iki yönüyle de olağanüstü bir insan dedem. Ruhu şad olsun. Kara toprağına kavuşmasının yıl dönümündeyiz. Dedemle çok fazla yaşanmışlığım yok. Hasta yatağındayken son bayramında bütün torunlar bayram ziyaretinde odasına girip elini öptük. Bize harçlık verdi. Çok küçüktüm. Hatırladığım tek şey elini öpmem ve bana para vermesi. Hepimizin başını sevgiyle okşadı. Onun gözleri elleriydi zaten."





"BİZE BIRAKTIĞI EN BÜYÜK MİRAS"

Babası tarafından arşivlenmiş kasetlerin dijital kopyalarını zaman içinde tüm Aşık Veysel dostlarına sunacaklarını belirten Şatıroğlu, "Dedem Aşık Veysel'in dost sohbetlerinde kayda alınmış türkülerinin yanı sıra cenaze töreninde babam tarafından alınmış ses kaydının olduğu teyp kasetleri babamın bizlere bıraktığı en değerli miras." ifadelerini kullandı.