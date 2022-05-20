Ata'nın ilk istirahatgahı Etnografya Müzesi restorasyondan geçiyor

Ankara'nın önemli kültür duraklarından biri olan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının 15 yıl boyunca bulunduğu Etnografya Müzesi, restorasyondan geçiriliyor.

Kurtuluş Savaşı'nda cuma namazlarının kılındığı eski adı Namazgah Tepesi olan yerde inşa edilen ve 1930'da halktan toplanan eserlerle halkın ziyaretine açılan müze, Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından Arif Hikmet Koyunoğlu'nun imzasını taşıyor.

Atatürk'ün vefatının ardından Dolmabahçe Sarayı'ndan törenle getirilen naaşına 21 Kasım 1938'den Anıtkabir'e taşındığı 10 Kasım 1953'e kadar geçici istirahatgahlık yapan müze, geçen aydan beri süren restorasyon çalışmaları kapsamında teknolojik imkanlardan da yararlanılarak yeniden düzenleniyor.

Sanatsal ve dijital anlatım

Cephesindeki küfeki taşlarının ve mermerlerin temizliği, çini bezemelerin ihyası yapılan, kapıları raspa edilen, çatıdaki kırık parçaları yenilenen, teşhir alanları için interaktif canlandırmalar hazırlanan müzede Ata'nın kabrinin bulunduğu mozole ve büst alanıyla karşı duvarda film, fotoğraf, animasyon ve seslendirmelerle sanatsal ve dijital bir anlatım yapılacak.