Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap Gallipoli sergileniyor Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap olan Gallipoli'nin 1916 yılı baskısının bir nüshası Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde sergileniyor.

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde, Çanakkale Savaşları'na ait birçok özel belge, arşiv ve koleksiyon kitaplar yer alıyor. Kitaplar arasında ise Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği başarıyla 'Anafartalar Kahramanı" olarak ün kazanan Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap yer alıyor. İngiliz yazar John Masefıeld tarafından yazılan 'Gallipoli' isimli kitabın 1916 yılı baskısından bir nüshası merkezde sergileniyor. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde de bu kitabın orijinal basımı, nüshalarından biri bulunuyor. Bu kitabın en önemli özelliği yazarının kimliğinde gizli. Gelibolu'daki yenilgi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa katılmaya ikna edebilmek için İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından kendisine verilen görev için Gelibolu'ya geliyor. "Yanlış dostlar seçmişiz" Burada aslında İngiliz birliklerinin onurlu bir geri çekilme sağladığını bunu ele geçirilen çok sayıda Türk askerlerinin günlüklerinden de anlayabildiklerini, Türk subayların günlüklerinde İngilizler için 'Biz yanlış dostlar seçmişiz.