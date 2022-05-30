Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya'dan yeni proje: Sınıf Arkadaşım Homeros

Avrupa'dan iki yıl üst üste prestijli ödüller alan Çanakkale'deki Troya Müzesi, öğrenciler için hazırlanan yeni eğitim projesi "Sınıf Arkadaşım Homeros"u hayata geçirdi.

Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü"nün ardından "2020/2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"nü kazanmasıyla dünya çapında ünü artan Troya Müzesi'nde geçen yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Troya Müzesi ve Troya Kazı Başkanlığının katkıları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Troya Kültür Derneği iş birliği ile Komet Kültür ve Sanat Projeleri ekibi tarafından Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti Projesi hazırlandı.

Sınıf Arkadaşım Homeros

AA'da yer alan habere göre; müzenin ikinci eğitim projesi olan ve "Sınıf Arkadaşım Homeros" adı verilen proje kapsamında, Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında kalan, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya'nın, çevre köy okullarındaki öğrencilere tanıtılması hedefleniyor.