Ayasofya ile Efes Deneyim Müzelerine yüzde 50 indirim Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyada ve Türkiye'de deneyim müzeciliğinin öncülerinden olan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi'nin, ziyaretçilerini Müzeler Haftası'na özel yüzde 50 indirimle ağırlayacağını duyurdu.

DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'nde, çoğu ilk defa sergilenen 204 tarihi eser, müzenin yenilenen sergi katında ziyaretçilerini bekliyor.

Dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin geçmişten bugüne tüm tarihini gelişmiş görsel ve işitsel teknolojilerin yardımıyla eşsiz bir deneyim olarak ziyaretçilerine sunan müze, bu deneyimi çoğu ilk defa sergilenen ikona ve kilise eşyaları koleksiyonu ile İslami eserler ve taş eserler koleksiyonlarıyla taçlandırıyor.

1700 yıllık tarih ve benzersiz anlatım

Özellikle Ayasofya'da Seraphim meleklerinin yüzünü kapatan ve Fossatiler tarafından tasarlanan bronz madalyon, mutlaka görülmesi gereken eserler arasında yer alıyor.

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, tüm duyulara hitap eden son teknolojiler ve etkileşimli ekranlar ile İstanbul'un simgesi olan Ayasofya'yı unutulmaz bir deneyimle anlatıyor.

Sultanahmet Meydanı'nda tarihi Defter-i Hakani binasında yer alan müze, görkemli kubbesi, mermer sütun ve mozaikleriyle mimari açıdan çığır açan Ayasofya'nın 1700 yıllık tarihini benzersiz bir hikaye anlatımı ve birçoğu ilk defa sergilenen eserler ile gözler önüne seriyor.

Müzeler Günü'ne özel ücret

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'nin yenilenen sergi salonunda, 30 adet yeni eserle birlikte toplam 204 eşsiz parça yer alıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'ya vakfettiği Kuran-ı Kerim ve yine Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi gibi çok önemli eserler burada ziyaretçilere sunuluyor.

Her gün 09.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olan müze, 18 Mayıs Müzeler Günü'ne özel olarak saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Yüzde 50 indirimli olacak

Giriş ücreti ise Müzeler Haftası’nı da kapsayan 18-26 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özel yüzde 50 indirimli olacak.

Antik dünyadan Osmanlı İmparatorluğu'na uzanan bir geziye çıkmak isteyenler, Müzeler Haftası boyunca yüzde 50 indirimle Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'ni gezebilecek.

Ziyaretçiler, Antik Efes'teki yaşamı deneyimleyecek

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti içinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Efes Deneyim Müzesi de kapılarını yine 18-26 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yüzde 50 indirimli olarak açıyor.

Deneyim müzeciliğinin Türkiye'deki ilk örneklerinden olan ve DEM Müzecilik tarafından geliştirilen Efes Deneyim Müzesi, bakanlığın himayesinde yerli ve yabancı turistin gece ziyaretine açılmasıyla başlayan 'Gece Müzeciliği'ne de dahil oldu.

Efes Antik Kenti'nin içinde, ünlü Antik Tiyatro'nun hemen karşısında yer alan ve haftanın 7 günü saat 08.00 ile 23.30 saatleri arasında açık olan Efes Deneyim Müzesi'ni ziyaret edenler, Antik Efes'teki yaşamı deneyimliyor.

Efes Deneyim Müzesi, ziyaretçilerine dünya ve Türkiye'deki yeni nesil teknolojilerle, zengin, kapsayıcı ve sürükleyici bir işitsel ve görsel deneyim yaşatırken tarihin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Antik Efes'in büyüleyici yapılarını ve günlük yaşamını yakından tanıtıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)