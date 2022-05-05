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- Ayasofya'yı bayramda 104 bin 325 kişi ziyaret etti
Ayasofya'yı bayramda 104 bin 325 kişi ziyaret etti
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 104 bin 325 kişiyi ağırladı.
- 05.05.2022 - 09:39
Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesinden sonra ciddi bir ziyaretçiyle karşılandı. Buna göre bayramın birinci gününde toplam ziyatetçi 104 bin 325 oldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadığını belirtti.
Ziyaretçi yoğunluğu
Vali Yerlikaya, paylaşımında "Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu." ifadesini kullandı.