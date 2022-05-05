Ayasofya'yı bayramda 104 bin 325 kişi ziyaret etti

Ayasofya'yı bayramda 104 bin 325 kişi ziyaret etti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 104 bin 325 kişiyi ağırladı.

Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesinden sonra ciddi bir ziyaretçiyle karşılandı. Buna göre bayramın birinci gününde toplam ziyatetçi 104 bin 325 oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadığını belirtti.

Ziyaretçi yoğunluğu

Vali Yerlikaya, paylaşımında "Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu." ifadesini kullandı.