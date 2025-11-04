Baba-kızın nefes kesen atlı gösterisi: “Boynuz kulağı geçti”

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesindeki atlı akrobatlar Savaş Özcan (50) ve kızı Dilara Özcan (16), şehir şehir gezerek sergiledikleri gösterilerle geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor.

ESKİ SAVAŞ TEKNİKLERİNİ CANLANDIRDILAR

Şanlıurfa’da düzenlenen bir etkinlikte sahne alan baba-kız, dört nala giden atlar üzerinde eski Türk savaş tekniklerini canlandırdı.

Geleneksel kıyafetleriyle sahaya çıkan ikili, at üzerinde ok atışları yaparak hedefi vurdu, kılıç gösterileriyle izleyenleri büyüledi.

GENÇ AKROBAT İZLEYENLERİ HAYRAN BIRAKTI

Babasından öğrendiği atlı akrobasi sanatını kendi yorumuyla bir adım öteye taşıyan Dilara Özcan, dört nala koşan atın yanında uzanarak sergilediği denge hareketleriyle büyük beğeni topladı.

Genç yaşına rağmen cesareti ve ustalığıyla dikkat çeken Dilara, etkinliğin en çok alkış alan ismi oldu.

SAVAŞ ÖZCAN: "ATALARIMIZIN İZİNDEN GİDİYORUZ"

Baba Savaş Özcan, atlarla geleneksel savaş sanatlarını yaşatmak için uzun yıllardır emek verdiklerini söyledi.

Federasyonun organizasyonlarında yer almaktan gurur duyduğunu belirten Özcan, şu ifadeleri kullandı:

Atalarımızın izinden giderek tarihimizi yaşatmaya çalışıyoruz. At üstünde ok atıyor, kılıç gösterileri yapıyoruz. Kızım benim için büyük bir gurur kaynağı. 8 yıldır yanımda, çekirdekten yetişti. Artık beni geçti; at üzerinde benden daha iyi akrobasi yapıyor. Gençlerin ilgisi de bizi mutlu ediyor.

DİLARA ÖZCAN: "AT ÜSTÜNDE KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM"

Küçük yaşlardan itibaren atlı akrobasiyle ilgilenen Dilara Özcan, at üstünde olmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini söyledi: