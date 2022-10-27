Balık tutarken bulduğu tarihi eseri müzeye teslim eden kişi takdir topladı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaşayan Ahmet Zengin'in, Kızılırmak'ta balık tutarken bulduğu taş blok müzeye konuldu.

Geç Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen ve Hititlerin dini törenlerde kullandığı, üzerinde insan ve boğa figürü bulunan ortostat figürlü taş blok, 23 Mart 2022'den bu yana Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Palas Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Zengin, Kızılırmak'ta bulduğu taş bloğu ağır olduğu için tek başına kaldıramayınca arkadaşlarından yardım istediğini anlattı.

"Üzerinde insan resmi gördüm"

Zengin, "Üzerinde insan resmi gördüm. Güzelmiş, bahçeme koyayım'dedim. İki kişi yükleyemedik, köyden bir arkadaş daha getirdim. Sonunda köye getirdim. Bahçemde 7 ay durdu. Selçuklu Müzesine bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim, aynı taşlardan orda da vardı. Benim bahçede de var bundan, gelin bakın dedim. Sağ olsunlar geldiler, müzeye taşıdılar" diye konuştu.

"Para talep etmedim"

AA'da yer alan ahbere göre; eserin müzeye konulmasına sevindiğini ifade eden Zengin, "Yerini bulmuş oldu. Büyükşehir Belediyesinin dergisinde 'Köşeyi Dönen Adam' diye bu eserle ilgili yazı yazmışlar. Köyde meşhur oldum, 'Ahmet, köşeyi dönmüşsün' diyorlar. Bir lira para da almadım, talep de etmedim" dedi.