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    Başkent Kültür Yolu Festivali'ne doğru

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki Başkent Kültür Yolu Festivali 1 Ekim'de başlayacak.
    • 20.09.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 11:57
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    Başkent Kültür Yolu Festivali'ne doğru

    Başkent Kültür Yolu Festivali; konser, sergi, söyleşi, tiyatro ve film gösterimlerinden oluşan 500'den fazla etkinliği sanatseverlerle buluşturacak. Festivalde çocuk etkinlikleri de yer alacak.

    Başkent Kültür Yolu Festivali, 1-23 Ekim tarihleri arasında 70 farklı mekanda, 5 bine yakın sanatçının katılımıyla yapılacak.

    Başkent Kültür Yolu Festivali hem Ankaralılara hem de çevre illerdeki sanatseverlere kültür sanat deneyimi yaşatacak.

    Başkent'in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, festival boyunca birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması'nın sergisinin beğeniye sunulacağı CSO Ada Ankara, ilgi çekici söyleşiler, tiyatro ve film gösterimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü sanatçıların konserlerinde Ankaralıları ağırlayacak.

    Sergiler düzenlenecek

    Festival kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da Ada Ankara sahnesinde konser verecek.

    AA'da yer alan habere göre; Başkent Kültür Yolu Festivali, Satırbaşı Ankara: Edebiyat Söyleşileri'nde Türkiye'nin ve dünyanın önemli yazarlarını konuk edecek.

    Senfoni ile Neşet Ertaş türküleri, Müslüm Gürses, Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları seslendirilecek. Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla 13 Ekim'de Seymen Alayı kutlamaları yapılacak. Göbeklitepe Operası, Büyük Tiyatro'da Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

    Başkent Kültür Yolu Festivali ne doğru #1

    Cumhurbaşkanlığı arşivi

    Ankara Etnografya Müzesi'nde "Osmanlı'dan Günümüze Kahve Kültürü Sergisi", Cumhuriyet Müzesi'nde ise Cumhuriyet dönemi fotoğraf ve belgelerinin yer aldığı "Cumhuriyet'in Arşivi" sergisi ziyaretçilerini ağırlayacak.

    Festivalde çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler yer alacak. Genç bilet uygulamasıyla ücretli etkinlikler, öğrencilere yüzde 50 indirimli olacak.


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