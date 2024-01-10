Batuhan Mumcu, Tay 2'nin galasına katıldı "Tay 2" animasyon filminin galasında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türk kültürünü özgün hikayelerle anlatan eserlere desteklerinin devam edeceğini belirtti.

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ensonhaber.com

TRT ortak yapımı "Tay" filminin ikincisi "Ebabil Takımı" filmi 12 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Film, genç ve hırslı bir at olan Tay'ın, Ebabil kuşlarıyla heyecan verici bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.

İlk filmi ile izleyicilerin büyük beğenisini toplayarak yarım milyonu aşkın seyirci yakalayan yapım, vizyondaki ilk dört haftasında da gişede lider olmuştu.

Filimin bugünkü galası öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bu alanda devletin de desteğiyle nitelikli ve çok beğenilen işlere imza atıldığını belirterek şunları söyledi:

Millet olarak hepimizi gururlandırıyor

Son yıllarda Türk animasyon filmleri, hem iç hem de dış pazarda dikkat çeken yapımlarla adından söz ettiriyor. Yerli yapımlarımızı bu noktaya taşıyan yapımcı, yönetmen ve yaratıcı ekiplerimizin emekleri sayesinde, Türk animasyon sektörü, ulusal ve uluslararası arenada kendine sağlam bir yer ediniyor. Bu başarı, sektör temsilcilerinin yanı sıra, Türk kültürünü ve hikayelerini dünya ile paylaşma misyonu taşıması sebebiyle, millet olarak hepimizi gururlandırıyor.

Animasyon filmlere rağbet her geçen gün artıyor

Bakanlığımız, animasyon filmlerinin yapımına yönelik desteklerini her geçen yıl artırıyor. Bu destekler, yapımcı ve yönetmenlerimizi cesaretlendirerek, sektörümüzün büyümesine katkı sağlıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı son 5 yılda 22 uzun metrajlı animasyon film projesine 30,3 milyon TL destek sağlayarak üretime büyük katkı sağladı.



2017 yılında yüzde 11,5 olan animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı içindeki payı, 2023 yılında yüzde 32’ye yükseldi.



Gişe rakamlarına baktığımızda, filmlerimizin ciddi bir başarı kaydettiğini, geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak, dünya genelinde Türk animasyonunun saygınlığını artırdığını görüyoruz.

Türk kültürünü, inançlarımızı, değerlerimizi ve özgün hikayelerimizi anlatıyor

Yerli animasyon filmlerinin, eğlenceli hikayeler anlatırken Türk kültürünü, inançlarımızı, değerlerimizi ve özgün hikayelerimizi izleyici ile buluşturması, bizim için son derece önemli bir kazanım.



Bu noktada, Türkiye'deki animasyon sektörüne verdiği büyük destekler için TRT'ye de teşekkürlerimi sunuyorum. Tay filminin ilki, ciddi bir başarı yakalayarak haftalarca gişe lideri olmuş, pek çok ülkede vizyona girmişti.



Serinin ikinci filminin Kudüs'te geçmesi, izleyicinin bölgede yaşanan drama ilgisini çekmek bakımından önemli bir misyon taşıyor.

İnancımız odur ki, gerçek dünyada da hikâyenin sonunu Ebabil kuşları yazacak

Filme ismini veren Ebabil kuşları; yıllardır uçakla, tankla, topla, tüfekle, gelenlere karşı Filistin'deki Ebabiller’in verdiği mücadeleden esinlenerek, bizleri maneviyat dünyamıza doğru yolculuğa çıkarıyor, değerlerimizi tekrar hatırlatıyor. İnancımız odur ki gerçek dünyada da bu hikâyenin sonunu Ebabil kuşları yazacak. Bu vesileyle, animasyon sektörümüzde emeği geçen tüm sanatçılarımızı, yönetmenlerimizi, yapımcılarımızı ve destekçilerimizi tebrik ediyorum. Paydaşların azim ve yaratıcılığı, Türk animasyon filmleri için parlak bir gelecek vadediyor. Herkese iyi seyirler diliyorum.

Filmin konusu

Yönetmenliğini Nurullah Yenihan'ın üstlendiği, cesaret, dostluk ve kararlılık gibi değerlerin vurgulandığı filmin senaryosunu Ayşe Sevim ile Ayşe Şahinboy Doğan beraber kaleme aldı. Filmin müziklerini ise Burak Çambel hazırladı.

Animasyon türündeki "Tay 2: Ebabil Takımı" filminin konusu özetle şöyle: