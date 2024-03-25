Batuhan Mumcu: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin basın lansmanı gerçekleşti

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, çalışmalarını sürdürüyor.
Mumcu, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin basın lansmanına katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte lansmana katılan Mumcu, o anları da sosyal medyadan paylaştı.
16 şehirde düzenlenecek
Batuhan Mumcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından bu yıl 16 şehrimizde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali’mizin basın lansmanını gerçekleştirdik.
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