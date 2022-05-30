Bergama'da yaklaşık 1800 yıllık geometrik desenli mozaik bulundu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama'daki Kızıl Avlu çevresinde yapılan kazılarda, milattan sonra 2-3'üncü yüzyıllarda yapıldığı değerlendirilen geometrik desenli taban mozaiği bulundu.

Antik dünyanın en önemli metropollerinden Bergama, görkemli Akropol, sağlık merkezi Asklepion, dönemin en önemli tapınaklarından Kızıl Avlu ile yurt içi ve dışından ziyaretçi çekerken Bergama Müzesi Müdürlüğü de kentteki kazı ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Müze Müdürlüğünün çalışmalarıyla açığa çıkarılan buluntulara, Kızıl Avlu çevresindeki bir dini alana ait olduğu tahmin edilen yapının tabanındaki mozaikler de eklendi.

AA'da yer alan habere göre; bozulmamış, tahrip edilmemiş yapısıyla nadir eserler arasında yer alan mozaiklerin milattan önce 2. ya da 3. yüzyılda yapıldığı değerlendiriliyor.

Koruma altına alındı

Geometrik desenlerle süslü mozaikler, Bergama Müze Müdürlüğü uzmanlarının ayrıntılı çalışmasının ardından koruma altına alındı.