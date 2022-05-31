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- Beyoğlu Melek Mosso konseri nerede, saat kaçta? Kültür ve Turizm Bakanlığı davet etti...
Beyoğlu Melek Mosso konseri nerede, saat kaçta? Kültür ve Turizm Bakanlığı davet etti...
- Haber Merkezi
- 31.05.2022 - 11:10
Son günlerin tartışma konusu olan sanatçı Melek Mosso, konser iptalleri ile gündemde.
Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine "ahlak" gerekçesiyle Seda Sayan getirilirken, Kocaeli konseri de gerçekleştirilemeyecek.
Sanat dünyasından ve dinleyicilerinden destek mesajları yağan Melek Mosso, iptal edilen konserinin ardından Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte konser vererek hayranları ile buluşacak.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Mosso, yeri ve tarihi duyurdu.
Genç şarkıcının konserine gitmek isteyenler Melek Mosso konserinin ne zaman, saat kaçta ve nerede başlayacağını araştırıyor.
Peki İstanbul Melek Mosso konseri nerede? Beyoğlu Melek Mosso konseri nerede, saat kaçta? İşte detaylar...
Beyoğlu Melek Mosso konseri nerede, saat kaçta?
Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Melek Mosso konseri 1 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.