Bitlis kent merkezi açık hava müzesine dönüştürülecek

Sahil Kalesi'nde yüzey araştırması ve tarihi mezarlıktaki kazı çalışmaları ile Bitlis, açık hava müzesine dönüştürülecek.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2023'e ilişkin Yıllık Programındaki "kültür ve sanat" konusundaki hedeflerden derlediği bilgilere göre, önceliklendirilmiş 125 vakıf eserinin restorasyonu, uluslararası standartlara göre tamamlanacak.

Üniversiteler ve ilgili kamu kurumlarının katılımıyla Ulusal Restorasyon İlke ve Standartları Konferansı düzenlenecek.

Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılması ve tarihi kent bölgelerinin bu tasarımlara göre bütüncül anlayışla iyileştirilmesi kapsamında, Bitlis kent merkezindeki tarihi eserlerin restore edilmesi sağlanarak kente açık hava müzesi hüviyeti kazandırılacak.

Kültür sanat merkezi olacak

El-Aman Han'ın, Bitlis Eren Üniversitesince sanatçı konukevi, kültür sanat merkezi ve ihtisas kütüphanesi olarak hizmet vermesi sağlanacak.

Ahlat kümbetlerinin onarım ve restorasyonları gerçekleştirilecek, Sahil Kalesi'nde yüzey araştırması yapılacak, tarihi mezarlıktaki arkeolojik kazı çalışmaları artırılacak ve kentin açık hava müzesi haline gelmesi için kültürel mirasın korunması çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kuzey Van Gölü havzasındaki diğer kümbet, mezarlık gibi Selçuklu eserlerinin durumları tespit edilecek ve onarım koruma faaliyetleri yapılacak.

Envanter çalışmaları dijital ortama aktarılacak

Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içindeki taşınmaz kültür varlıklarıyla sit alanlarına ilişkin tespit ve tescil işlemleri tamamlanarak envanter çalışmaları dijital ortama aktarılacak. Alan Başkanlığı sınırlarında koruma amaçlı imar planları hazırlanacak.

Denetimi artırılacak

AA'da yer alan habere göre; Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde sürdürülebilir bir kurumsal kapasite oluşturulması için insan kaynakları geliştirilecek ve ihtisas kütüphanesi kurulacak.

Sosyal amaçlara özgülenmiş vakıf eserlerinin vakfiye esasları doğrultusunda yeniden işlevlendirilmesi sağlanacak ve denetimler artırılacak.