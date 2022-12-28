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    Bitlis'te 556 yıllık mescit bulundu

    Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde Diyâdinî Hâkimleri Dönemine ait 556 yıllık mescit tespit edildi.
    • 28.12.2022 - 16:52
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    Bitlis'te 556 yıllık mescit bulundu

    Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen ancak tarihiyle ilgili net bilgiye ulaşılamayan tarihi mezarlık alanında önemli tarihi bulgulara ulaşıldı.

    Tarihi mescit ve mezarları yerinde incelemek üzere Gölbaşı beldesine giden Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Doç. Dr. Vural Genç, mezarlık alanı ve mescit içerisinde geniş bir araştırma yaptı.

    Araştırma çerçevesinde mescidin ikiye bölünmüş olan kitabesine ulaşmayı başaran Demirtaş ve Genç, mescidin kitabesini çözerek Rojkî Aşiretler Konfederasyonunun en önemli iki kolundan biri olan Kavalisi Aşiretine mensup Abdurrahman Kavalisî'nin oğlu Süleyman Ağa tarafından Hicri 870, Miladi 1465-1466 tarihinde inşa edilen 556 yıllık tarihi mescidi ortaya çıkardı.

    Bitlis te 556 yıllık mescit bulundu #1

    Bitlis te 556 yıllık mescit bulundu #2

    Kayda geçti

    İHA'da yer alan habere göre; üzerinde "Bu mübarek mescit Abdurrahman el Kavalisî'nin oğlu Süleyman Ağa tarafından 1465-1466 tarihinde inşa edilmiştir" şeklinde ifadelerin yer aldığı kitabe, bölge ile ilgili şu ana kadar elde edilen en önemli tarihî veri olarak kayda geçti.


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