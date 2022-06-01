Bob Dylan'ın el yazması satışa çıktı

Bob Dylan'ın el yazmasına 1.3 milyon dolar ödenmesi bekleniyor. Dünyaca ünlü şarkıcının el yazması satışa sunulmaya hazırlanıyor.

ABD'li şarkıcı Bob Dylan'ın 1965'te çıkardığı 'tüm zamanların en iyi şarkısı' seçilen 'Like A Rolling Stone' bir klasik haline gelmişti. 81 yaşındaki Nobel Edebiyat Ödüllü şarkıcının, söz konusu şarkının sözlerini el yazısıyla yazdığı parşömen kağıdı 1.3 milyon dolara satışa çıktı. Dylan'ın daha önce yayınlanmamış şarkı sözlerinin olduğu belgeler, açık artırmada 495 bin dolara satılmıştı.

El yazısına servet

Nobel Edebiyat Ödüllü şarkıcı Bob Dylan'ın şarkı sözlerini el yazısıyla yazdığı kağıdı satışa çıktı. El yazısı kağıt için 1.3 milyon dolar talep ediliyor.