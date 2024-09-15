Bosna Hersek'te park peyzajı, Van Gogh'un eşsiz Yıldızlı Gece eserine uyarlandı Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor.

AA & Ensonhaber

Visokolu Halim Zukic, ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 1889 yılında kaldığı sanatoryum odasının penceresinden gördüğü geceyi betimlediği ve sanat tarihinin en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkına dönüştürdü.

Zukic, parkın peyzajını Van Gogh'un tablosundaki görüntüyle birebir aynı olacak şekilde tasarladı. 2004 yılında bir park yapma hayalini kurduğunu, 2018 yılında ise "Yıldızlı Gece" tablosunu park formatına dönüştürme kararı aldığını belirtti.

Zukic, "Altı yıl önce parkın yapımına başladığımızda, traktör toprağın üzerinden geçerken arkasında sarmal izler bıraktı. Bu izleri gördüğümde aklıma hemen Van Gogh'un o ikonik tablosu geldi," şeklinde konuştu.

VAN GOGH TABLOSUNUN BİR PARÇASI GİBİ

Halim Zukic, Van Gogh’un 1889’da kaldığı sanatoryum odasının penceresinden esinlenerek yarattığı unutulmaz eseri "Yıldızlı Gece"yi doğa parkına dönüştürdü. Parkın peyzajında çok çeşitli bitki ve çiçekler yer alıyor, bunların yüzde 90’ı lavantalardan oluşuyor.

Zukic, "Yıldızlı Gece" adını verdiği parkın içinde 12 göl bulunduğunu belirtti. "Doğayı bitki ve hayvanlara bırakmak istedim. Ayrıca, Türkmenistan’ın ünlü Ahal Teke atları da burada yer alıyor. Ziyaretçilerin bu atları tanımasını da istiyorum" dedi.

Parkın, bir sanat eseri niteliğinde olduğunu vurgulayan Zukic, "Amacımız burayı açık hava müzesi haline getirmek. Resmi açılışımızı henüz yapmadık, ancak yıl sonuna kadar ziyaretçileri ağırlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Zukic, Van Gogh’un eseriyle ilham alarak oluşturdukları parkın, Bosna-Hersek’in tanıtımına da katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Özellikle Kovid-19 salgınından sonra, insanlar doğayla daha fazla ilgilenir oldu" dedi.

Van Gogh’un eserinin içinde yürüyormuş ve tablonun bir parçasıymış gibi hissettiren "Yıldızlı Gece" parkı, farklı peyzajıyla ülke dışından da ilgi çekmeye başladı.