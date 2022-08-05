Petrol
94.06
-0.06%
Euro
18.3898
0.08%
Dolar
17.9635
0.30%
Altın
1.032
0.11%
Borsa
2737
0.00%
Bitcoin
419.250
1.65%
BTXN Coin
7.72
-9.70%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Brad Pitt'in son filmi 'Suikast Treni' vizyona girdi

    Tokyo'da bir trende birini öldürmeye çalışan suikastçıların hikayesini anlatan filmde Pitt'in yanı sıra bir çok ünlü isim bizi bekliyor. Bol aksiyonlu bu film için biletlerinizi ayırın.
    • 05.08.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 15:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brad Pitt'in son filmi 'Suikast Treni' vizyona girdi

    Sıcak yaz akşamlarında birbirinden güzel filmler vizyona girdi. Sinemaseverlerin, gençlerin ve çocukların yaz döneminde eğlenmeleri için sinemalar birer fırsat sunuyor.

    Suikast Treni: Oscar ve Altın Küre ödüllü Hollywood yıldızı Brad Pitt başrolde

     

    Oscar ve Altın Küre ödüllü Hollywood yıldızı Brad Pitt'in başrollerinde oynadığı "Suikast Treni"nin yönetmenliğini David Leitch üstlendi. Pitt'in yanı sıra Joey King, Aaron Taylor Johnson ve Brian Tyree Henry’nin de rol aldığı film, gerilim ve aksiyon türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

    Tokyo’daki bir trende birbirini öldürmeye çalışan bir grup suikastçının hikayesini anlatan yapım, işini barışçıl bir şekilde yapmaya çalışan Uğur Böceği adlı suikastçının son görevinde, ölümcül düşmanlarla mücadelesini ve trenden inmek için yaşadıklarını işliyor.

    Brad Pitt in son filmi Suikast Treni vizyona girdi #1

    Vizyona yeni giren korku filmleri

    Bugün vizyona giren korku filmlerinden, "Doğmamış"ın yönetmenliğini üstlenen isim başarılı korku yönetmeni Tal Lazar oldu.

    Zengin bir yönetim kadrosuna sahip "Kızıl Kitap"ın yönetim kadrosu ise şu şekilde; Chris Beyrooty, Dean Law, Ariel Luque, Jiwon Moon, Daniel J. Phillips, Dean Puckett ve Nicolas Onetti.

    Umut Kumral Devecioğlu’nun ilk kez yönetmenlik yaptığı korku filmi ise "Afarid". Film, işlettikleri platoda güzel bir akşam organize eden Serkan ve Koray ile arkadaşlarının başından geçen gerilimli olayları anlatıyor.

    Brad Pitt in son filmi Suikast Treni vizyona girdi #2

    Vizyona yeni giren animasyon filmleri

    "Çiykinley"in yönetmenliğini ise Toby Genkel ile Jens Moller üstlendi. Film, kendilerine yeni bir yuva arayan Çiykinley ailesinin, tüm köyü kokutan devasa çöp yığınıyla baş etmeye çalışan Kokuşuk Köyü'ne ulaşınca yaşadıklarını işliyor.

    "Doraemon: Nobita’nın Küçük Yıldız Savaşları 2021" adlı animasyonun yönetmenliğini Susumu Yamaguchi üstleniyor animasyoun konusu ise;Yaz tatili devam ederken bir gün, Nobita’nın aldığı küçük bir roketten Papi adında minicik bir uzaylı çıkar. Papi, Pirika gezegeninin başkanıdır ve isyancılardan kaçıp dünyaya gelmiştir. Balina şeklindeki bir uzay savaş gemisi de dünyaya gelir ve Papi’yi yakalamak için saldırır. Doraemon ve arkadaşları, Papi’nin evini korumak için Pirika gezegenine gider.

    Brad Pitt in son filmi Suikast Treni vizyona girdi #3

     

    Brad Pitt in son filmi Suikast Treni vizyona girdi #4


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Pendik'te 'ayağımı ezdin' kavgası kanlı bitti
    3. Sayfa

    Pendik'te 'ayağımı ezdin' kavgası kanlı bitti

    'İsveç ve Finlandiya'dan iade taleplerimize cevap yok'
    Gündem

    'İsveç ve Finlandiya'dan iade taleplerimize cevap yok'

    Görüş Bildir