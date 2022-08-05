Brad Pitt'in son filmi 'Suikast Treni' vizyona girdi

Tokyo'da bir trende birini öldürmeye çalışan suikastçıların hikayesini anlatan filmde Pitt'in yanı sıra bir çok ünlü isim bizi bekliyor. Bol aksiyonlu bu film için biletlerinizi ayırın.

Sıcak yaz akşamlarında birbirinden güzel filmler vizyona girdi. Sinemaseverlerin, gençlerin ve çocukların yaz döneminde eğlenmeleri için sinemalar birer fırsat sunuyor.

Suikast Treni: Oscar ve Altın Küre ödüllü Hollywood yıldızı Brad Pitt başrolde

Oscar ve Altın Küre ödüllü Hollywood yıldızı Brad Pitt'in başrollerinde oynadığı "Suikast Treni"nin yönetmenliğini David Leitch üstlendi. Pitt'in yanı sıra Joey King, Aaron Taylor Johnson ve Brian Tyree Henry’nin de rol aldığı film, gerilim ve aksiyon türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Tokyo’daki bir trende birbirini öldürmeye çalışan bir grup suikastçının hikayesini anlatan yapım, işini barışçıl bir şekilde yapmaya çalışan Uğur Böceği adlı suikastçının son görevinde, ölümcül düşmanlarla mücadelesini ve trenden inmek için yaşadıklarını işliyor.

Vizyona yeni giren korku filmleri

Bugün vizyona giren korku filmlerinden, "Doğmamış"ın yönetmenliğini üstlenen isim başarılı korku yönetmeni Tal Lazar oldu.

Zengin bir yönetim kadrosuna sahip "Kızıl Kitap"ın yönetim kadrosu ise şu şekilde; Chris Beyrooty, Dean Law, Ariel Luque, Jiwon Moon, Daniel J. Phillips, Dean Puckett ve Nicolas Onetti.

Umut Kumral Devecioğlu’nun ilk kez yönetmenlik yaptığı korku filmi ise "Afarid". Film, işlettikleri platoda güzel bir akşam organize eden Serkan ve Koray ile arkadaşlarının başından geçen gerilimli olayları anlatıyor.

Vizyona yeni giren animasyon filmleri

"Çiykinley"in yönetmenliğini ise Toby Genkel ile Jens Moller üstlendi. Film, kendilerine yeni bir yuva arayan Çiykinley ailesinin, tüm köyü kokutan devasa çöp yığınıyla baş etmeye çalışan Kokuşuk Köyü'ne ulaşınca yaşadıklarını işliyor.

"Doraemon: Nobita’nın Küçük Yıldız Savaşları 2021" adlı animasyonun yönetmenliğini Susumu Yamaguchi üstleniyor animasyoun konusu ise;Yaz tatili devam ederken bir gün, Nobita’nın aldığı küçük bir roketten Papi adında minicik bir uzaylı çıkar. Papi, Pirika gezegeninin başkanıdır ve isyancılardan kaçıp dünyaya gelmiştir. Balina şeklindeki bir uzay savaş gemisi de dünyaya gelir ve Papi’yi yakalamak için saldırır. Doraemon ve arkadaşları, Papi’nin evini korumak için Pirika gezegenine gider.