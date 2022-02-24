Bu hafta vizyona girecek olan filmler

Bu hafta vizyona girecek olan filmler

Bu hafta yeni filmler sinemaseverlerle buluşacak. Filmlere bakalım...

Hafta sonu yeni filmler izlemek isteyen dinemaseverler için yeni filmler vizyona giriyor.

Sizler için o filmleri hazırladık...

Sadece Bir Gece

Sadece Bir Gece, zor bir kararla karşı karşıya olan evli bir çiftin hayatına odaklanıyor.

Beni Sevenler Listesi

Beni Sevenler Listesi, içinde artık sevilmeyeceğine dair bir paranoyaya kapılan bir adamın hayatına odaklanıyor.

Gizli Gerçek (Run)

Gizli Gerçek, annesi tarafından herkesten ve her şeyden uzak bir şekilde yetiştirilen genç bir kızın hikayesini konu ediyor.

Bir Tutam Açlık (Smagen af sult)

Bir Tutam Açlık, mutfak dünyasında alınabilecek en yüksek ödül olan Michelin yıldızını alabilmek için her şeyini feda eden bir çiftin hikayesini konu ediyor.

Kasa: Büyük Soygun (The Vault)

Kasa: Büyük Soygun, içinde büyük bir hazinenin olduğu bir kasayı açmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Mutlu Canavar Ailesi 2 (Happy Family 2)

Mutlu Canavar Ailesi 2, gündelik yaşamlarından krutulmalarını sağlayan yeni bir maceraya atılan mutlu canavar ailesinin hikayesini konu ediyor.

Lietli: Cin Kabilesi

Lietli: Cin Kabilesi, bir cin kabilesi tarafından tehdit edilen bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor.

Mavzer

Mavzer, koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.