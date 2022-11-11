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    Bu yıl 5'incisi düzenlenen İstanbul Komedi Festivali başladı

    5. İstanbul Komedi Festivali başladı. Festival, ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu.
    • 11.11.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 16:16
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    Bu yıl 5'incisi düzenlenen İstanbul Komedi Festivali başladı

    5. İstanbul Komedi Festivali'nin açılışı, Beşiktaş'taki BKM önünden iskeleye doğru hareket eden kortej ve Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan şehir hatları vapurundaki "Kahkaha Yogası" etkinliğiyle gerçekleştirildi.

    BKM Üst Yöneticisi Zümrüt Arol Bekçe, yaptığı açıklamada, "Şehrin en moralli festivalini başlatıyoruz. 1 ay boyunca İstanbul'un hemen hemen her yerinden kahkaha sesleri duyulacak." dedi.

    "Mutluluğumuzu şehre yayacağız"

    Bunun bütün şehre yayılan bir festival olmasını hedeflediklerini belirten Bekçe, "Çok moralli ve neşeli bir festivalimiz var. Hava da o kadar güzel ki böyle güzel bir günde neşe saçan enerjimizle umarım bu mutluluğumuzu şehre yayacağız. Umarım kahkahalarımız hiç dinmez." diye konuştu.

    Bu yıl 5 incisi düzenlenen İstanbul Komedi Festivali başladı #1

    Birçok etkinlik düzenlenecek

    Her yıl New York, Toronto, Londra, Edinburgh, Boston, Brooklyn, Leicester, Auckland ve Melbourne gibi şehirlerde yapılan festivalde, 30'dan fazla ayrı sahnede, 82'si yetişkin, 20'si çocuklara yönelik olmak üzere 220'den fazla etkinlik düzenlenecek.

    Bu yıl 5 incisi düzenlenen İstanbul Komedi Festivali başladı #2

    Bu yıl 5 incisi düzenlenen İstanbul Komedi Festivali başladı #3

    12 Aralık'ta sona eriyor

    AA'da yer alan habere göre; festival, 12 Aralık'a kadar devam edecek.


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