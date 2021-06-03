Bursa'da tarihi bazilika, yeniden sulara gömüldü

Bursa'da Aziz Neophytos'un adına yapılan bazilika, sağanak yağış sebebiyle İznik Gölü'nde tekrar suların altında kaldı.

Bursa'da İznik Gölü'nün 20 metre kıyısında bulunan, 1600 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği biliniyor.

Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu saptanan tarihi yapı, 20 metre açıkta, 2 metre derinlikte yer alıyor.

EN ÖNEMLİ 10 KEŞİFTEN BİRİ

1600 yıllık bazilika, 7 yıl önce gölü havadan fotoğraflayan Bursalı fotoğrafçı Aykut Güngör sayesinde ortaya çıkmıştı.

Bazilika, Amerika Arkeoloji Enstitüsünün yayımladığı, Archaeology Dergisi’nin 2014 yılının dünya çapındaki en önemli 10 keşfinden biri olarak gösterildi.

GEÇEN YIL KURAKLIKTAN DOLAYI GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞTI

Geçen yıl kuraklık sebebiyle suları çekilen İznik Gölü’ndeki bazilika iyice ortaya çıkınca, İznik Müze Müdürlüğünce çalışmalar hız kazanmıştı.

Bu süreçte Fransız yönetmen Pascal Guerin, İznik Gölü’nde su altındaki bazilikayla alakalı, 'The Sunken Secrets of Basilica' isimli belgesel filminin Bursa’daki ön çekimlerini tamamladı.

Belgeselde göl altındaki yapıların ne zaman ve ne tür bir tabiat felâketiyle battığı araştırılıp ön plana çıkarıldı.

YENİDEN SULARA GÖMÜLDÜ

Bursa’da son bir haftadır etkili olan sağanak yağışlar gölde su seviyesinin yükselmesine sebep oldu. Bazilika aylar sonra yeniden göl sularının altında kalarak kayboldu.

Bazilika ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazilikanın artık gelen misafirler tarafından seyredilebilmesi için yapılacak kıyı çalışmalarının Eylül-Ekim aylarına kadar bitireceklerini söyledi.