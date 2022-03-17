Çanakkale batıklarına dalanlar 107 yıl önceki savaşın izlerini yakından görüyor

Seddülbahir köyü açıklarında Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca turizme açılan su altı parkındaki batıklardan SS Milo ve HMT Lundy, görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Seddülbahir köyü açıklarında oluşturulan "Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı", 107 yıl önceki deniz muharebelerinin yansımalarını görme imkanı sunuyor.

Birinci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğine sahip olan bölgeye, dalgıçlar ve eğitmenlerle yapılan dalışta öncelikle savaşa katılan en büyük gemilerden yaklaşık 70 metre uzunluğundaki İngiliz "SS Milo" batığı kayda alındı.

7 METRE DERİNLİKTE

İngiltere'de 1865'te yolcu taşımacılığına yönelik inşa edilen ancak donanmanın emrine verilerek Çanakkale'de çıkarma görevlerinde sahilleri aydınlatmada kullanılan SS Milo, muharebelerde 26 Ekim 1915'te betonla doldurulup karaya oturtularak sabit iskeleye dönüştürüldü.

Aynı yıl aralık ayında terk edilmesinin ardından batığa dönüşen gemi, Anzak Koyu bölgesinde denizin 7 metre derinliğinde bulunuyor ve karadan da görülebiliyor.

MAYIN TARAMA GÖREVİ

Diğer batık olan "HMT Lundy" ise Anafartalar Limanı'nın Suvla Koyu açıklarında 27 metre derinlikte kum zemin üzerinde yer alıyor.

İtilaf Devletleri'nin çıkarması esnasında koyda mayın tarama görevini yerine getiren 34 metre uzunluğundaki İngiliz gemisi, 16 Ağustos 1915'te Kalyan adlı gemiye mühimmat yüklerken Türk topçusunun ateşiyle batırıldı.