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    Çanakkale Zaferi konserle anıldı

    Tarihin en çetin savaşlarından olan Çanakkale Savaşları'nın 107'nci yılı kapsamında Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri düzenlendi.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 09:57
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    Çanakkale Zaferi konserle anıldı

    Dünyanın en önemli muharebeleri arasında yer alan Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı nedeniyle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 'Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri' gerçekleştirildi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının organize ettiği konserde, şef Burak Tüzün yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Can Atilla'nın bestelediği 57'nci Alay Gelibolu Senfonisi'ni seslendirdi.

    Tarih boyunca vatanı için kan dökmüş tüm Mehmetçikler anısına bir ağıt niteliği taşıyan 4 bölümlük senfonide solist soprano Hülya Kazan da sahne aldı.

    Çanakkale Zaferi konserle anıldı #1

    "DÜNYA DURDUKÇA ÇALACAK"

    Konser sonunda Çanakkale Zaferi hakkında konuşma yapan Can Atilla, 57'nci Alay Gelibolu Senfonisi'nin dünya senfonisi olduğunu ifade ederek, "Bu senfoni dünya durdukça çalacak." dedi. Atilla, konuşmasının sonunda 57'nci Alay sancağını açarken, salondan büyük alkış aldı.


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