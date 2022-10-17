Çanakkale'de 1600 yıllık balık kılçığı ve pulları bulundu

Çanakkale'de tespit edilen alanda amphora parçası içinde 1600 yıllık balık kalıntısına ait kılçık ve pulları ortaya çıkarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'nde devam eden kazılarda Roma Dönemine ait çeşmenin çevresinde milattan sonra 4’üncü yüzyıl sonunda çöplük olarak kullandığı tespit edilen alanda, amphora parçası içinde 1600 yıllık balık kalıntısına ait kılçık ve pulları bulundu.

Kazı çalışmaları devam ediyor

İHA'da yer alan habere göre; başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletinin en güzel modelleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'ndeki kazılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında 25 kişilik ekipler sürdürülüyor.

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve İÇDAŞ tarafından destekleniyor. Kazılarda, çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler yer alıyor.

Türkiye'de 12 ay kazıların devam edeceği 20 antik kentten biri olan Assos'ta, bu yıl Hellenistik Çağ'da inşa edilen Agora ve Gymnasium Bizans Dönemi Ksenedochion (Misafirhane) yapılarında devam edildi.

Eserlerin restorasyonu yapılıyor

Kazıların yanında arazide restorasyon, onarım ve düzenlenme faaliyetleri yürütülüyor. Kazı laboratuvarında, geçmiş yıllarda bulunan eserler değerlendirilerek yayına hazırlanıyor, küçük eserlerin restorasyon ve konservasyonları yapılıyor.