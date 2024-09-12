Çanakkale’deki kazılarda 3 bin 400 yıllık sapan taşı bulundu Maydos Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları kapsamında 3 bin 400 yıllık kurşundan üretilmiş sapan taşının bulunmasına ilişkin Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı’dan açıklama geldi.

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İHA

Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki 5 bin yıllık Maydos Antik Kenti'nde kazılar, temmuz ayında başlandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı yönetiminde, 10 kişiden oluşan kazı ekibi ve 6-7 işçiyle de devam ediyor.

Kültür Bakanlığı'nın izninde devam eden kazı çalışmaları eylül ayında sonlandırılacak.

"ÖLDÜRÜCÜ SİLAHLAR"

Maydos Antik Kenti'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında 3 bin 400 yıllık kurşundan sapan taşı bulundu.

Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı, “2024 yılının ilginç buluntularından bir tanesi de bu gördüğünüz sapan taşı. Sapan taşları genelde taş ya da pişmiş topraktan üretilir. Bu sapan taşı ise kurşundan üretilmiş. Biz 2018 yılı kazı sezonunda da bir tane bulmuştuk ama yüzeyde bulunduğu için tarihlemesini yapamamıştık. Bu bulduğumuz sapan taşı Son Tunç Çağı, Erken Demir Çağı arasına denk gelen bir tabakadan geldi. Yani günümüzden yaklaşık 3 bin 300- 3 bin 400 yıl öncesine ait bir sapan taşı. Bunlar tabii öldürücü silahlar.

Kurşundan olan örnekleri nadir bulunan türlerden. Benzeri yine kurşundan yarım olarak Troya kazılarında bulunmuştu. Ama bunların asıl orijini Kıbrıs ve Girit Adası. Örneğin Girit adasındaki Minos kültürüne ait Knossos yerleşiminde örnekleri var.

"MİLYONLARCA KURŞUNUN ATILDIĞI BÖLGE"

Buraya kadar gelmiş, ulaşmış. Sapanlar Son Tunç Çağı ve Erken Demir Çağı'nın en öldürücü silahlarından bir tanesi. Troya Savaşı'nın tarihlendiği Troia VIIb tabakasında çok sayıda istiflenmiş taştan örnekleri bulunmuştu. Ancak bu kurşundan ve daha da öldürücü bir silah. Bugünkü mermilerle de kıyaslayabiliriz. Burası da Tarihi Gelibolu Yarımadası. Biliyorsunuz savaşların yoğun yaşandığı ve milyonlarca kurşunun atıldığı bir bölge.

Biz arkeologlar bazen “en” leri severiz. Bu yüzden de bu kurşun için bölgede yani Gelibolu Yarımadası'nda atılan en eski kurşun diyebiliriz. Biz bu sapan taşlarının ağırlığını da ölçtük. Daha önce 2018 yılında bulduğumuz örnek 43 gramdı, bu kurşun ise 33-34 gram ağırlığında. Ucu da sivri. Bu kurşun bir insana isabet ettiğinde ya delip geçer ya da çok büyük kalıcı hasar verir.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)