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Cem Karaca'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor

Cem Karaca'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor

Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi olan Cem Karaca'nın hayatı film olacak. Cem Karaca'yı oynayacak isim ise henüz belli değil.