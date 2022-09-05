Ceviz Ağacı, İran Devrimi’nden sonra gösterime giren ilk yabancı film oldu

Yönetmenliğini Faysal Soysal'ın yaptığı Türkiye-İran ortak yapımı Ceviz Ağacı filminin galası İran’ın başkenti Tahran’da yapıldı.

Başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın'ın yer aldığı, Türkiye-İran ortak yapımı filmin galasına, film ekibi ve başrol oyuncuları ile Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İranlı yönetmen Mecid Mecidi, birçok ünlü yerli oyuncu ve sinemasever katıldı.

AA'da yer alan habere göre; İran’da sinema üzerine mastır yaptığını ve İranlı birçok sanatçı ile tanıştığını söyleyen yönetmen Faysal Soysal, "Onlarla çalışmak arzusundaydım. Farabi’ye başvuru yaptık ve Farabi ilk defa bir Türk filmine ortak yapım desteği verdi" diye konuştu.

Devrimden sonra bir ilk

Soysal, bu filmin Türkiye ile İran arasında yapılmış ilk ortak yapım olduğunu kaydederek, "Bunun yanı sıra İran’da devrimden sonra 43 yılın ardından İran sinemalarında ilk defa Türkçe konuşulan bir film vizyona girmiş olacak. Bunun iznini almak çok zor oldu. İranlı seyirciler ilk defa Türk yapımı bir filmi perdede 2 hafta boyunca izleyecekler" dedi.

Yeni filmler de olacak müjdesi

İran’dan iyi bir geri dönüş alacaklarına inandığını ifade eden Soysal, ilerde yeni eserler ortaya çıkacağını ümit ettiğini sözlerine ekledi.