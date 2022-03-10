Cezayir'de Osmanlı dönemine ışık tutacak çalışmalar sürüyor

Cezayir Ulusal Arşivi Genel Müdürü Abdulmecid Şeyhi, ülkesinde Osmanlı döneminin bütün yönleriyle aydınlatılması adına çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Cezayir Ulusal Arşivi Genel Müdürü Abdulmecid Şeyhi, Türkiye-Cezayir ortaklığında düzenlenen “Piri Reis'in İzinde: Kitab-ı Bahriye'ye Göre 16. Yüzyıl Cezayir Tarihi Sempozyumu ve Sergisi”nin açılış töreni sonrası basın mensuplarına, ülkesindeki Osmanlı dönemiyle ilgili çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un danışmanlarından olan Şeyhi, Cezayir’de Osmanlı varlığının yaklaşık üç asır sürdüğünü hatırlattı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE DAİR

Cezayir ve Türkiye’nin çok köklü bağlara sahip olduğunu kaydeden Şeyhi, "Ancak bunların tanımlanması, aydınlatılması ve yorumlanması gerekiyor. Cezayir ve Türkiye’nin özel ilişkilerini kaleme alan birçok çalışma olmuştur." diye konuştu.

SÜREN TARİHİ ÇALIŞMALAR

Piri Reis'i konu alan sempozyumun Türkiye ve Cezayir ortaklığında yapılan dördüncü program olduğunu belirten Şeyhi, ülkesindeki Osmanlı döneminin gerçekliklerini ortaya çıkarmak ve ortada dolaşan bazı yanlışlıkları düzeltmek adına iki ülke ilişkilerinin geçmişte nasıl olduğuna yönelik tarihi çalışmaların sürdüğünü ifade etti.