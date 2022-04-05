Çıldır Gölü'nde muhteşem Sema gösterisi

Renkli görüntülere sahne olan Çıldır Gölünde buz gibi havada, içleri ısıtan atlı kızaklar eşliğindeki gönüllere hitap eden 'Sema' gösterisi yerli ve yabancı turistlerin adeta gözlerini kamaştırdı.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da, yüzeyi 25 santimetre buz tabakasıyla kaplanan Çıldır Gölü, farklı güzellikler ve heyecanlar sunuyor. Doğu Anadolu'nun tek tatlı suyuna sahip 124 bin metrekare yüz ölçümüyle ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün üzerinde yürüyüş yapanlar, atlı kızak gezilerine katılanlar ve otomobiliyle gösteri yapanlara da rastlanıyor.

GELİN GÖRÜN DAVETİ

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özkan Karadavut, Çıldır gölü ve bölgenin tanıtımı için buzla kaplı göl yüzeyinde sema gösterisi gerçekleştirdi. Karadavut, ''Ardahan'a bağlı Çıldır Gölü üzerindeyiz. Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen donmuş durumda. Yurt içi ve yurt dışından birçok turisti ağırlayan bu gölde biz de bir gösteri gerçekleştirdik. Bu güzel doğa başta olmak üzere meşhur sarıbalığını yemeye davet ediyoruz.'' dedi.