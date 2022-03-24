Çin'de 500 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

Bilim insanları Çin'de yaptığı araştırmalar sonucunda, 250 hayvan türüne ait 500 milyon yıllık fosiller keşfetti.

Yeni bir araştırmaya göre, günümüzde yaşayan birçok hayvanın ataları, modern Çin'de 500 milyon yıldan fazla bir süre önce yaşamış olabilir.

Şu anda bilim tarafından bilinen en eski hayvan fosili gruplarından biri, 250'den fazla türün kalıntıları da dahil olmak üzere Çin'in güneybatısındaki Yunnan'da bulundu.

Yeni keşif, modern hayvanlar ve insanlar gibi embriyo olarak simetriye sahip, yani birbirlerinin ayna görüntüsü olan sol ve sağ taraflara sahip iki taraflı türlerin hızlı yayılmasını gören Kambriyen Patlaması’nın önemli kanıtlarından birini oluşturuyor.

















BULUNAN HAYVAN FOSİLLERİ

518 milyon yıllık Chengjiang Biota'da bulunan fosiller arasında çeşitli solucanlar, eklem bacaklılar canlı karideslerin, böceklerin, örümceklerin, akreplerin ataları ve hatta en eski omurgalılar balıkların, amfibilerin, sürüngenlerin, kuşların ve memelilerin ataları bulunuyor.