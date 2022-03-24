Petrol
121.85
0.21%
Euro
16.37
0.17%
Dolar
14.83
0.03%
Altın
926.65
-0.14%
Borsa
2196
0.59%
Bitcoin
639.551
2.00%
BTXN Coin
41.49
0.33%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Çin'de 500 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

    Bilim insanları Çin'de yaptığı araştırmalar sonucunda, 250 hayvan türüne ait 500 milyon yıllık fosiller keşfetti.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de 500 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

    Yeni bir araştırmaya göre, günümüzde yaşayan birçok hayvanın ataları, modern Çin'de 500 milyon yıldan fazla bir süre önce yaşamış olabilir.

    Şu anda bilim tarafından bilinen en eski hayvan fosili gruplarından biri, 250'den fazla türün kalıntıları da dahil olmak üzere Çin'in güneybatısındaki Yunnan'da bulundu.

    Yeni keşif, modern hayvanlar ve insanlar gibi embriyo olarak simetriye sahip, yani birbirlerinin ayna görüntüsü olan sol ve sağ taraflara sahip iki taraflı türlerin hızlı yayılmasını gören Kambriyen Patlaması’nın önemli kanıtlarından birini oluşturuyor.

    Çin de 500 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu #1

    Çin de 500 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu #2

    Çin de 500 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu #3

    Çin de 500 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu #4

    BULUNAN HAYVAN FOSİLLERİ

    518 milyon yıllık Chengjiang Biota'da bulunan fosiller arasında çeşitli solucanlar, eklem bacaklılar canlı karideslerin, böceklerin, örümceklerin, akreplerin ataları ve hatta en eski omurgalılar balıkların, amfibilerin, sürüngenlerin, kuşların ve memelilerin ataları bulunuyor.


    İlginizi Çekebilir

    TİP'li vekil Sera Kadıgil Sütlü: Niye sabaha kadar çalışıyoruz
    Politika

    TİP'li vekil Sera Kadıgil Sütlü: Niye sabaha kadar çalışıyoruz

    Rusya'dan 'NATO ile çatışma çıkar' uyarısı
    Dünya

    Rusya'dan 'NATO ile çatışma çıkar' uyarısı

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Görüş Bildir