Çin'in Hollywood filmleri üzerindeki etkisi giderek artıyor

Çin, son yıllarda Hollywood çatısı altındaki ABD'li film şirketlerini satın alarak ve ülkenin sinema sektörünün ticari hacmini kullanarak Hollywood üzerindeki etkisini artırıyor.

Çinli firmalar, son yıllarda Hollywood firmalarının hisselerini satın alarak bu firmalar üzerinde söz sahibi oldu.

Çin'in sinema sektöründen pay almaya çalışan yabancı şirketler de Pekin yönetimiyle ters düşmemek için filmlerin oyuncu, senaryo ve diyalog gibi içeriklerinde değişikliğe gidiyor.

AA'da yer alan habere göre; Çin'in 1980'lerde uyguladığı dışa açılım politikasıyla yabancı sinema yapımlarına kapıları aralamasının ardından 1993 yapımı "Kaçak" filmi 1994'te Çinli seyirciyle buluşan ilk Hollywood filmi oldu. Çin hükümeti, 1994'ten bu yana ülkede yayınlanacak yıllık yabancı film sayısına kota uyguladı.

Ciddi artış

1994'ten 1999'a kadar yıllık 10 filme izin verilirken Çin'in 1999'da Dünya Ticaret Örgütü'ne katılımıyla birlikte kota 20'ye çıkarıldı. 2012'de yıllık 34 filme yükseltilen kota, Pekin yönetiminin 2016'dan bu yana kültürel değişimi teşvik etmeye yönelik tutumu nedeniyle bazı yıllar 40'a yaklaştı.

Çinli firmalar ABDli şirketler için milyarlarca dolar ödedi

Ülkede sinema sektörünün kalkınması için yatırımlar yapan Çin'de sinema salonu sayısı geçen yıl itibariyle 80 bini aşarken, Çinli şirketler de Hollywood çatısı altındaki film yapımcısı şirketlerin hisselerini çoğunu veya tamamını satın almak için harekete geçti.