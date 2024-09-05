Çocuklara masalları sevdirmek için hayat geçirilen Masal Masal Türkiye uygulaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların Türk masallarını illerine veya türlerine göre okuyup, dinleyebilecekleri 'Masal Masal Türkiye' uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı.

DHA

Bakanlık ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı arasında ocak ayında imzalanan iş birliği protokolünde alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Protokol ile çocukların psikolojik, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi başta olmak üzere sosyalleşmelerine katkı sağlanması amacıyla proje geliştirme, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca 2019 yılından bu yana yürütülmekte olan 'Türk Masal Külliyatı Projesi'nde yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında 10 masal görme engelli çocuklar için Braille alfabesi ile hazırlandı. Mobil uygulama için hazırlanan masallarda işitme engelli çocuklar için de gerekli altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bunun yanı sıra çağın gereklerine uygun şekilde masalların animasyona uyarlamaları yapılarak çocuklara ulaştırılacak. Proje ile Türk anlatı geleneğinin önemli bir parçası olan ancak unutulmaya yüz tutan Türk masallarının koruma altına alınıp gelecek kuşaklara eşsiz bir kültür hazinesi bırakılması hedefleniyor.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Protokol çerçevesinde bu yıl içerisinde tiyatro, kukla, müzik ve diğer güzel sanatlar ile edebiyat alanında çocuklar için çeşitli etkinlikler organize edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda geleneksel Türk kültürünün önemli unsurlarından olan masal anlatıcılığı ve meddahlık geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Masal ve Meddah Şenliği de düzenlendi" ifadelerine yer verildi.

ÇOCUKLAR İÇİN TÜRK MASALLARI

Yapılan iş birliğince Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından gönderilen Çocuklar için Türk Masallarından Seçmeler isimli 1500 kitabı içeren 300 masal kitabı seti çocuk bakım kuruluşlarına gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)