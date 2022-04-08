CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali Başlıyor

Festival kapsamında, konserlerin yanı sıra; söyleşi, sergi, ücretsiz fuaye konserleri, dans gösterisi ve ustalık sınıfı çalışmaları da sanatseverleri bekliyor.

CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali, 13 Nisan, saat 17.00’de fuaye alanında ücretsiz olarak gerçekleşecek Otto Barok konseri ile başlayacak. Topluluk dinleyenleri, antik enstrümanlar ile 1200’lü yıllara uzanan müzikal bir yolculuğa çıkararak.

"Müziğin Esrarengiz Yolculuğu" başlıklı konserde; opera şarkıları, İrlanda, İskoçya, İspanya, İngiltere gibi medeniyetlerin antik formdaki müzikleri ve sefarad şarkıları seslendirilecek.

Orkestra şefi Orhan Avcı önderliğinde kurulan topluluğun yapısında; keman, viyola, çello, klâsik çalgıların yanı sıra viola da gamba, lavta, klavsen, org, arşlut gibi antik formdaki enstrümanlar bulunuyor.

Vivaldi şöleni

Festivalin ilk akşamında ise Grammy ve Gramophone gibi prestijli ödüllere sahip Accademia Bizantina konser verecek. Barok üslubu hiçbir ekleme, çıkarma ve dönüştürme olmadan, eski enstrümanların seslerine dayanarak araştıran uluslararası üne sahip orkestra, barok müziğin popüler ismi A. Vivaldi’nin eserlerini icra edecek.Konser saat 21.00’de başlayacak.





Shakespeare ve Müzik

Festivalin üçüncü gününde CRR Fuayesi’nde sanatseverleri “Shakespeare ve Müzik” başlıklı Shakespeare’in farklı oyun ve sonelerinden metinlerarası kolaj yöntemiyle hazırlanmış performans karşılayacak. Soprano Linet Şaul, tiyatro performansıyla Ayşe Lebriz Berken, viola da gamba enstrümanıyla Bülent Oral ve archlute ile Diego Leveric sahnede olacak.





Kahvenin Kokusunda Müzik

Viyana’nın ilk kahvesinin hikâyesi Yeniçerilerin Viyana kuşatması sonrası geride bıraktıkları bir kahve çuvalı ile başlıyor. Kahvenin “Türklerin içeceği” olarak benimsendiği dönemde Türklerin Avrupa’yı etkilediği bir diğer unsur ise müzikti. 15 Nisan akşamı, Les Essences’in vereceği “Kahvenin Avrupa Yolculuğu” başlıklı konserde, Türk etkisiyle ortaya çıkan klasik müzik eserleri seslendirilecek.

Vivaldi Evreninde Dans

Festivalin son günü olan 18 Nisan Pazartesi akşamı ise; ünlü İtalyan dans topluluğu Spellbound Contemporary Ballet izleyenleri Vivaldi’nin evrenine sıra dışı bir yolculuğa çıkaracak. “Vivaldiana” başlıklı dans gösterisi, Vivaldi'nin asi ve alışılmadık kişiliğinin yeniden yorumlanması fikrinden oluşmuş. Koreograf Mauro Astolfi, Vivaldi'nin yaşamı boyunca barok müziği yeniden icat etme yeteneğini harekete çevirmiş ve sarsıcı bir performans ortaya çıkmış.



