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    Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan kadınlara özel konser

    Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, kadın bestekarların önde gelen eserlerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde seslendirdi.
    • AA
    • 09.03.2022 - 09:58
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    Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan kadınlara özel konser

    Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'daki konserde, aralarında Leyla Hanım, Neveser Kökdeş, Melahat Pars, Mefharet Yıldırım, Semahat Özdenses ve Mehveş Hanım'ın da bulunduğu kadın bestekarların eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

    Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan solist Aybige Demir Okan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, bu konseri bütün emekçi kadınlar için verdiklerini söyledi.

    Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ndan kadınlara özel konser #1

    "ÇOK HEYECANLIYIZ"

    Geniş bir repertuvara sahip olduklarını belirten Okan, "4 solist, Neveser Kökdeş'ten Melahat Pars'a kadar birçok kadın bestekarın eserlerini seslendirdik. Çok heyecanlıyız. Onlar bize ışık oluyorlar daima. Onların eserlerini okurken heyecanlanıyoruz. Geçmişten çok güzel eserler bizlere gönderdiler. Onlar sayesinde de bugün burada bu konseri düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.


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