Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu, sezonu AKM'de açtı

Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu, 2022-2023 konser sezonunu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), "Kar-ı Müşterek" ile açtı.

Türk müziği klasikleri arasında hikayesiyle özel bir yere sahip olan ve 19. yüzyılda Batı müziği ile ilk etkileşme örneklerinden biri olarak sayılabilecek rast makamındaki "Kar-ı Müşterek", bestekar Dede Efendi ile dönemin devlet adamlarından Reisülküttap Mahmud Raif Efendi'nin ortak imzasını taşıyor.

Bestelenen makamlar

AA'da yer alan habere göre; İngiliz Mahmud olarak da bilinen Raif Efendi, Londra sefaretinde başkatipliği sırasında davet edildiği bir konserde çalınan bir eserin aklında kalan laytmotifini İstanbul'a dönüşünde dostu Dede Efendi'ye aktarmış. Dede Efendi, rast-1 cedid makamında bestelediği karın son kısmına Raif Efendi'den duyduğu ezgileri yerleştirerek esere "Kar-ı Müşterek" adını vermiştir.

Hicaz örnekleri

Şef Mehmet Güntekin yönetimindeki koro, aralarında "Bir Acayib Hab-ı Gaflete Düştüm", "Gamdan Azade Heman", "Sevdim Yine Bir Nevcivan", "Gözlerinden İçti Gönlüm" ve "Gülşen-i Hüsnüne Kimler Varıyor"un da bulunduğu eserler icra etti.

Konserin son bölümünde ise hicaz makamından örnekler verildi.