Daha Adil Bir Dünya sloganıyla senfoni orkestrası konseri

Daha Adil Bir Dünya sloganıyla senfoni orkestrası konseri

Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası, Türk ve dünya müziğinden eserlerle davetlilere müzik resitali sundu.

3 yıldır hummalı bir çalışma yürüten orkestra, Türk müziği enstrümanları ve klasik batı müziği enstrümanlarının sentezinden oluşan 16 eserlerle dinleyenlere sanat dolu bir akşam yaşattı.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

10. Yıl Marşı ve Osmanlı dönemi eserlerin de icra edildiği konserde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün", "Dünya 5’ten Büyüktür" gibi dünya siyasi tarihine geçen diplomasi mesajlarından oluşan "Hayal ve Gerçek" eseri büyük beğeni topladı.