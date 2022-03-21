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    Daha Adil Bir Dünya sloganıyla senfoni orkestrası konseri

    Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası, Türk ve dünya müziğinden eserlerle davetlilere müzik resitali sundu.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 09:51
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    Daha Adil Bir Dünya sloganıyla senfoni orkestrası konseri

    3 yıldır hummalı bir çalışma yürüten orkestra, Türk müziği enstrümanları ve klasik batı müziği enstrümanlarının sentezinden oluşan 16 eserlerle dinleyenlere sanat dolu bir akşam yaşattı.

    Daha Adil Bir Dünya sloganıyla senfoni orkestrası konseri #1

    "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

    10. Yıl Marşı ve Osmanlı dönemi eserlerin de icra edildiği konserde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün", "Dünya 5’ten Büyüktür" gibi dünya siyasi tarihine geçen diplomasi mesajlarından oluşan "Hayal ve Gerçek" eseri büyük beğeni topladı.


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