Devlet Çoksesli Korosu sesini dünyaya duyuruyor

Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, sezon boyunca yer alacağı etkinlikler ve vereceği konserlerle sesini dünyaya duyuracak.

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli müzisyenlerden Şef Hikmet Şimşek'in girişimleriyle 1988'de kurulan, ilk konserini 1989'da Türk Beşleri'nden besteci Ahmed Adnan Saygun'un yönetiminde veren Devlet Çoksesli Korosu'nun, Donizetti Klasik Müzik Ödülleri kapsamında "Yılın Korosu" ödülü bulunuyor.

Yurt içinde ve dışında birçok konser veren koronun, 2017'den beri şefliğini Avrupa Korolar Federasyonu Başkan Yardımcılığı ile Uluslararası Koro Müziği Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğini de yürüten Burak Onur Erdem yapıyor.

Birçok projede yer aldı

Profesyonel oda koroları için Avrupa sosyal ağı olan Tenso'ya 2019'da üye olan Devlet Çoksesli Korosu, birliğin birçok projesinde de yer aldı.

Koro sempozyomuna ev sahipliği yapacak

AA'da yer alan habere göre; koro, bu sezon kendisine tahsis edilen CSO Ada Ankara Yerleşkesi'ndeki Tarihi Salon'da, birçok yabancı şefi ağırlayacak. Koro, Alman Şef Georg Grün'ün yönetiminde bir masterclass etkinliği gerçekleştirecek ve Türkiye'de ilk defa düzenlenecek Dünya Koro Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.