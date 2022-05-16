Devlet Opera ve Balesi sevilen müzikalleri Gazianteplilerle buluşturacak

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde, "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Kanlı Nigar" ve "Memleketim" müzikalleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, sevilen müzikalleri 18-24 Mayıs'ta Gazianteplilerle buluşturacak. DOB, Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyecek. Festival, 18-24 Mayıs'ta Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür Sanat Merkezi ve Onat Kutlar Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

"Memleketim"

Gaziantepliler, Samsun ve Antalya DOB'un sahneleyeceği "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Kanlı Nigar" ve "Memleketim" müzikalleri ile "Sihirbaz Oz" adlı çocuk oyununu festival kapsamında izleyebilecek.