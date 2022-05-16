Petrol
109.88
-1.50%
Euro
16.20
0.51%
Dolar
15.52
0.29%
Altın
921.68
0.00%
Borsa
2421
0.07%
Bitcoin
469.634
-2.00%
BTXN Coin
12.69
-6.69%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Devlet Opera ve Balesi sevilen müzikalleri Gazianteplilerle buluşturacak

    Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde, "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Kanlı Nigar" ve "Memleketim" müzikalleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
    • 16.05.2022 - 08:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Devlet Opera ve Balesi sevilen müzikalleri Gazianteplilerle buluşturacak

    Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, sevilen müzikalleri 18-24 Mayıs'ta Gazianteplilerle buluşturacak. DOB, Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyecek. Festival, 18-24 Mayıs'ta Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür Sanat Merkezi ve Onat Kutlar Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

    Devlet Opera ve Balesi sevilen müzikalleri Gazianteplilerle buluşturacak #1

    "Memleketim"

    Gaziantepliler, Samsun ve Antalya DOB'un sahneleyeceği "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Kanlı Nigar" ve "Memleketim" müzikalleri ile "Sihirbaz Oz" adlı çocuk oyununu festival kapsamında izleyebilecek.


    İlginizi Çekebilir

    İşsizlik yüzde 11,4 oldu
    Ekonomi

    İşsizlik yüzde 11,4 oldu

    Beşiktaş, Emirhan İlkhan ile sözleşme yenileyecek
    Transfer dosyası

    Beşiktaş, Emirhan İlkhan ile sözleşme yenileyecek

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!
    Milyoner Olan Türkler

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir