Devlet sanatçısı Gülsin Onay genç piyanistlerin geleceğine ışık oluyor

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, sanatta ilerlemek isteyen gençlere deneyimlerini aktararak yol gösteriyor.

Piyanist Gülsin Onay, bu etkinlik için 16 üniversite öğrencisiyle atölye çalışması yaptığını belirterek, genç piyanistlerin yeteneklerini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eskişehir'de bulunmaktan ve dinleyenlerle, öğrencilerle müziği paylaşmaktan mutlu olduğunu ifade eden Onay, "Bu yılki Uluslararası Piyano Günleri'nin içeriği inanılmaz zengin. Konserler, konferanslar, atölye çalışmaları... Gün boyu devam eden adeta bir piyano şenliğe olmuş. 18 Nisan'da açılış konserini vereceğim. Çok mutluyum." diye konuştu.

"Elimden geleni yapmaya devam edeceğim"

AA'da yer alan habere göre; Onay; "5 kıtada 82 ülkede çok önemli salonlarda, çok büyük orkestralarla, şeflerle konserler verdim. Ödüllerim oldu. Dinleyicilerle buluştum. Tarafıma birçok unvan layık görüldü. Hepsi benim için çok değerli. Bundan sonra öğrencilerimle, gençlerle bir araya gelmek, onlara birikimlerimi aktarmak istiyorum. Bu gelenek devam etsin. Türkiye'nin her yerinde gençlerle buluşmaya devam ediyorum. Bunu da kendime bir görev olarak görüyorum. Onların geleceği için elimden geleni yapmaya devam edeceğim."