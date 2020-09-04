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    Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanı ilk kez Kürtçe'ye çevirildi

    Rus yazarın başyapıtı sayılan roman Suç ve Ceza, ilk kez Kürtçe'ye çevrildi ve kısa sürede raflardaki yerini alacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 05:57
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    Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanı ilk kez Kürtçe'ye çevirildi

    Türkiye'de Kürtçe yayın yapan Nûbihar Yayınevi, Rus yazar Fyodor Dostoyevski’nin dünyaca ünlü yapıtı Suç ve Ceza romanını Kürtçe’ye çevirdi.

    Kitabın Türkçe baskısından Kürtçe’ye çeviriyi Medeni Öğüt yaptı.

    YAKIN ZAMANDA RAFLARDA OLACAK

    Daha önce de, bir diğer dünyaca ünlü Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy'un 'İnsan Ne İle Yaşar' eserini Kürtçe'ye çeviren yayınevi, "Sûc û Ceza" ismiyle yayınlanacak kitabın yakın zamanda raflarda olacağını bildirdi.

    Dünya edebiyatını derinden etkileyen, hukuk ve siyaset başta olmak üzere bir çok alana ilham kaynağı olan Suç ve Ceza, 1866 yılında yayınlandı.

    Bir baş yapıt niteliğindeki kitap, Rus edebiyatının klasik anlamda ilk büyük romanı olarak kabul ediliyor.

    Dostoyevski nin Suç ve Ceza romanı ilk kez Kürtçe ye çevirildi #1

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