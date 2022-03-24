Dünya Tiyatrolar Günü'nde çocuklara ücretsiz tiyatro oyunu

Wiky Çocuk Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde çocukları ücretsiz bir şekilde tiyatroyla buluşturacak.

Kubilay Penbeklioğlu’nun yazıp yönettiği oyun, çocukları eğlendirirken eğitici yönüyle de dikkat çekiyor. Oyun hakkında bilgi veren Penbeklioğlu, "Geleneksel tiyatro kahramanlarından Keloğlan, bir yandan çocuğun dil becerilerini geliştirirken bir yandan da çocukta milli ve evrensel kültür değerlerine karşı bir bilinç uyandırıyor. Sonuç olarak oyunumuzda masallarda bulunan masal-eğitim ilişkisi ile iyilik yapmanın erdemleri anlatılmakta. Bu sayede masalların günümüze entegre edilmesiyle dil ve kültür edinimine de katkı sağlanıyor." dedi.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Keloğlan ve Kayıp Prenses adlı pedagog onaylı müzikli oyunu, pazar günü 13.00'te çocukların beğenisine sunulacak.