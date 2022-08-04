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    Dünyaca ünlü Hollandalı komedyen Jandino Asporaat, Türkiye'ye geliyor

    Dünyaca ünlü Curacao asıllı Hollandalı komedyen Jandino Asporaat, 5 Ağustos’ta Side Antik Tiyatrosu'nda sahne alacak.
    • 04.08.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 14:49
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    Dünyaca ünlü Hollandalı komedyen Jandino Asporaat, Türkiye'ye geliyor

    Popüler stand-up komedyeni Jandino Asporaat, aktör, televizyon sunucusu, şarkıcı, yapımcı ve taklit sanatçısı unvanlarını taşıyor. Kısa süre önce son filmi “Bon Bini Holland” ile sinemaya 100 bin ziyaretçi çeken Asporaat, Altın Film ödülüne layık görüldü.

    Corendon'la bir araya gelen Jandino Asporaat, hem Helenistik geleneğin hem de antik Roma mimarisinin izlerini taşıyan Side Antik Kenti'nin en kıymetli yapısı olarak adlandırılan Side Antik Tiyatrosu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleriyle “Perspectief” adlı gösterisiyle sahne alacak.

    Dünyaca ünlü Hollandalı komedyen Jandino Asporaat, Türkiye ye geliyor #1

    "Farklı bakış açılarına ihtiyacımız var"

    İHA'da yer alan habere göre; 40 yaşında tekrar baba olduğunu belirten Jandino Asporaat, bu durumun dünyaya bakış açısını değiştirdiğini aktardı. Asporaat, “Dünyadaki büyük sorunlara maalesef bir çözümüm yok ama bir anlığına da olsa üzüntüleri unutmak ve gülmek hepimizin ihtiyacı. 'Mükemmel' insanlarla dolu bu dünyada, farklı bakış açılarına ihtiyacımız var.” dedi.


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