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- Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Odell'ın İstanbul yolculuğu başlıyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Odell'ın İstanbul yolculuğu başlıyor
İngiliz müzisyen Tom Odell, İstanbul'da konser verecek. 1 Temmuz'da yapılması planlanan konsere katılımın yoğun olacağı şimdiden kesin gibi.
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 10:36
- Güncelleme : 06.04.2022 - 10:40
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak.
Türkiye'de daha önce verdiği konserlerinin biletleri haftalar öncesinde tükenen Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında sahnede olacak.
YENİ ALBÜMDEN PARÇALAR SÖYLEYECEK
Geçtiğimiz yıl son albümü 'Monsters'ı yayınlayan Tom Odell, romantik şarkılarını Türk hayranları için seslendirecek.