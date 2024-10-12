Dünyada en çok sahnelenen Tosca operası Antalya'da sahnelenecek

DHA

Dünayada en çok sahnelenen, bilinen opera olan Tosca, Antalya'da sahnlenecek. Dramatik opera denince ilk akla gelen eserlerden biri olan Tosca, perdelerini Yiğit Günsoy'un rejisi ve ünlü İtalyan Orkestra Şefi Lorenzo Castriota'nın yönetimiyle açacak. 1800'lü yılların Romasında geçen opera eserinin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Puccini'nin ölümünün 100. yıl dönümünde sahnelenecek olan 'Tosca' operasında Tosca rolünü Nurdan Küçükekmekçi, Cavaradossi rolünü Göksay Yaran, Scarpia rolünü Serhat Konukman, Angelotti rolünü Alaaddin Ataseven, Sagrestano rolünü S. Onur Alpaslan, Spoletta rolünü Mustafa Özşamlı, Sciarrone rolünü M. Yusuf Yıldız seslendirecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu'nun Koro Şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği eserin başkemancısı Fahrettin Arda olacak. Eserde Çocuk Korosu Şefliğini Sinem E. Ulusoy üstleniyor.

OPERANIN KONUUS

Melodramatik olay örgüsü, ünlü bir opera sanatçısı olan Floria Tosca; sevgilisi, bir sanatçı ve Napolyon sempatizanı olan Mario Cavaradossi; ve Roma'nın acımasız Polis Naibi Baron Scarpia etrafında döner. Oyunun sonunda üçü de ölür. Scarpia, Cavaradossi'yi tutuklar ve Castel Sant'Angelo'da ölüme mahkûm eder.