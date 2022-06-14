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    Duvar çalışmasında ortaya çıkan tarih

    Tokat’ta istinat duvarı çalışması sırasında 2 lahit ile bir mezar taşı çıktı.
    • 14.06.2022 - 09:32
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    Duvar çalışmasında ortaya çıkan tarih

    Tokat'ta Erenler Mahallesinde Sokak sağlıklaştırma çalışması başlatıldı. İş makinesi tarafından istinat duvarının temel kazısı sırasında kepçe mezar taşına denk geldi.

    İHA'da yer alan habere göre; ortaya çıkarılan iki sanduka ile bir mezar taşı yetkilileri harekete geçirdi. Müze müdürlüğü görevlileri tarafından sandukalar ile mezar taşı incelemeye alındı.

    Duvar çalışmasında ortaya çıkan tarih #1

    Mezar çıktı

    Mahalle sakinlerinden Cafer Altuntaş, duvar çalışması sırasında kepçeye mezar taşının takıldığını ifade ederek, "Duvarın altından mezar taşı çıkması bizleri şaşırttı. Müzeden geldiler bakıyorlar. Bu mahalle mezarlıkların olduğu bir bölgede. Buralarda mezar çoktur diye düşünüyorum" dedi.


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